В Италии сообщают, что «Кальяри» интересуется Цаллаговым

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов попал в сферу интересов «Кальяри». Итальянцы могут попытаться приобрести 29-летнего игрока в зимнее трансферное окно, утверждает TMW.

Воспитанник «Алании» перебрался в «Сочи» в 2019 году из «Рубина». Ранее он выступал за «Крылья Советов», «Зенит» и «Динамо».

В текущем сезоне Цаллагов принял участие в 12 матчах и не отметился результативными действиями. При этом он получил одну желтую карточку.