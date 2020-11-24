РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Италии сообщают, что «Кальяри» интересуется Цаллаговым

17:08
Ибрагим Цаллагов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Ибрагим Цаллагов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов попал в сферу интересов «Кальяри». Итальянцы могут попытаться приобрести 29-летнего игрока в зимнее трансферное окно, утверждает TMW.

Воспитанник «Алании» перебрался в «Сочи» в 2019 году из «Рубина». Ранее он выступал за «Крылья Советов», «Зенит» и «Динамо».

В текущем сезоне Цаллагов принял участие в 12 матчах и не отметился результативными действиями. При этом он получил одну желтую карточку.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир