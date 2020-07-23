В Италии продолжают сообщать о возможном переходе Лаксальта в «Локомотив»
«Локомотив» и «Милан» возобновят переговоры по поводу возможного трансфера защитника итальянской команды Диего Лаксальта в московский клуб, сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго.
По информации источника, новый раунд переговоров ожидается 26 июля. Сообщается, что уругваец открыт к переезду в Россию. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что железнодорожники могут включить в сделку полузащитника Алексея Миранчука, чей контракт истекает летом следующего года.
27-летний Лаксальт в 23 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.
Intorno al 26 luglio atteso nuovo contatto tra il #Milan e la #LokomotivMosca per #Laxalt: l'uruguaiano apre alla soluzione russa— Daniele Longo (@86_longo) July 22, 2020