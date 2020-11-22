В Испании утверждают, что Черышев хочет перейти в «Динамо»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев может продолжить карьеру в московском «Динамо», утверждает испанское издание Fichajes. Хавбек, которому в декабре исполнится 30 лет, нерегулярно играет за испанский клуб, и «Валенсия» готова облегчить зарплатную ведомость, расставшись с футболистом.

Отмечается, что «Динамо» могло бы стать хорошим вариантом для Черышева еще и потому, что за московский клуб лучшие годы карьеры провел его отец — экс-форвард сборной России Дмитрий Черышев.

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала» и пока что всю карьеру провел в Испании («Реал», «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия»). В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и забил 2 гола за «Валенсию» во всех турнирах. В составе сборной России на его счету 30 матчей и 12 голов.