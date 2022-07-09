В «Химках» заявили, что официального предложения от «Рубина» по Кухарчуку не поступало

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Рубин» предпринял попытки подписать полузащитника клуба Илью Кухарчука в летнее трансферное окно.

«Нет, каких-то официальных предложений точно не было. Мы консультации не вели. Если есть такой запрос, то мы готовы его рассмотреть. Вопросов у нас не возникнет. Илья — игрок футбольного клуба «Химки». Он приносит пользу команде. Все будет зависеть от нескольких факторов: условий, желания игрока и позиции главного тренера», — сказал Терюшков «СЭ».

Кухарчук в прошлом сезоне РПЛ забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.

«Рубин» по итогам чемпионата-2021/22 вылетел из РПЛ.