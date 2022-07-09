В «Химках» заявили, что официального предложения от «Рубина» по Кухарчуку не поступало
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Рубин» предпринял попытки подписать полузащитника клуба Илью Кухарчука в летнее трансферное окно.
«Нет, каких-то официальных предложений точно не было. Мы консультации не вели. Если есть такой запрос, то мы готовы его рассмотреть. Вопросов у нас не возникнет. Илья — игрок футбольного клуба «Химки». Он приносит пользу команде. Все будет зависеть от нескольких факторов: условий, желания игрока и позиции главного тренера», — сказал Терюшков «СЭ».
Кухарчук в прошлом сезоне РПЛ забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
«Рубин» по итогам чемпионата-2021/22 вылетел из РПЛ.
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10
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0-0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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