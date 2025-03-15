В «Химках» рассказали, что Джикия пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы

В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» о непопадании защитника Георгия Джикии в заявку на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

«У Джикии повреждение, которое он получил в игре против ЦСКА. Пока трудно говорить о сроках возвращения игрока на поле. Георгий проходил УЗИ и МРТ на этой неделе, он не тренировался с командой после последнего матч РПЛ против ЦСКА», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

31-летний Джикия в этом сезоне провел за подмосковный клуб 10 матчей и не отличился результативными действиями.