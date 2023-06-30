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Сегодня, 19:54

В «Гремио» не стали подтверждать интерес «Спартака» и ЦСКА к Бителло

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор «Гремио» Антонио Брум ответил на вопрос «СЭ» об интересе ЦСКА и «Спартака» к полузащитнику команды Бителло.

Ранее агент бразильца Марсело Каран в интервью Metaratings.ru рассказал об интересе ЦСКА и «Спартака» к игроку.

«Обращались ли ЦСКА и «Спартак» по Бителло? По поводу него возникает много вопросов благодаря его хорошей игре. Но мы пока не будем раскрывать, какие клубы проявляют интерес к игроку», — сказал Брум «СЭ».

23-летний бразилец играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.

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