В Германии утверждают, что «Ростов» интересуется шведом Еремееффым

Нападающий дрезденского «Динамо» Александр Еремеефф мрожет продолжить карьеру в России. Как сообщает Kicker, на 26-летнего футболиста претендует в числе прочих «Ростов». Также интерес приписывается немецкому «Бохуму», голландскому «Твенте» и английскому «Халл Сити».

«Динамо» рассматривает продажу Еремееффа, но допускает и аренду.

В сезоне-2019/20 Еремеефф провел во второй бундеслиге 23 матча и забил 4 мяча. В январе 2019 года он принял участие в товарищеском матче сборной Швеции против Финляндии. За «Динамо» форвард выступает с 2018 года, до этого он защищал цвета шведских команд. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года.