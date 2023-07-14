В «Фейеноорде» подтвердили интерес к Захаряну
В пресс-службе «Фейеноорда» прокомментировали информацию о заинтересованности в полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне.
«В среду были новости об Арсене Захаряне в «Фейеноорде», — цитирует Sport24 пресс-службу «Фейеноорда». — Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров. На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет».
В среду, 12 июля, журналист Фабрицио Романо сообщил, что нидерландский клуб может подписать 20-летнего россиянина этим летом.
В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года полузащитник был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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