Карасев рассказал, видит ли он себя судьей в 50 лет
Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос о том, насколько долго он планирует продолжать судейскую карьеру.
— Месяц назад вам исполнилось 44 — видите себя в качестве главного арбитра в 50, как тот же Безбородов?
— Хотелось бы. Если будут силы, если буду соответствовать, а руководство будет доверять и понимать. Главная проблема — сейчас через каждые 2-3 года нормативы для судей увеличиваются в сторону большей интенсивности, и сдать их становится сложнее. Если не сдаешь нормативы — ты просто не работаешь. Надо начинать с этого — можешь или не можешь. Если не можешь — шансов ноль. Бежать с высунутым языком, недобегать какие-то метры — это тоже неправильно. Надо быть готовым настолько, чтобы пробегать с легеньким запасом. Сдаешь нормативы — это первый шаг, значит, чувствуешь себя хорошо. Если не готов и есть проблемы со здоровьем — никогда не сдашь.
— Усталость и перенасыщение футболом еще не накатили?
— Нет, усталости нет, но, с другой стороны, уходить надо тоже вовремя. Можно сдать нормативы, но понимать, что уже настолько наелся футболом и судейством... Зачем занимать чужое место и насильственно выводить себя на поле?
Карасев начал работать на матчах второй лиги в 2000 году, он судит матчи РПЛ с 2008 года.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -