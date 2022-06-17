Стали известны условия продления контракта между «Динамо» и тренером Йокановичем

«Динамо» 17 июня объявили о подписании контракта с тренером Славишей Йоканочивем. При этом контракт составлен по схеме «1+1+1», то есть контракт будет автоматически пролонгироваться при обстоятельствах достижения тренером определенных результатов.

Как данным «РБ Спорт», чтобы соглашение оба раза пролонгировалось сроком на год, бело-голубые должны будут по итогам сезона финишировать в тройке.

В качестве главного тренера специалист работал в «Партизане», с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны. При нем «Муангтонг Юнайтед» выиграл чемпионат Таиланда, а «Уотфорд» и «Фулхэм» под его руководством поднимались из английского Чемпионшипа в АПЛ.

Также в списке клубов, где работал Йоканович, есть болгарский «Левски», испанский «Эркулес», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, катарский «Аль-Гарафа» и английский «Шеффилд Юнайтед».