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Сегодня, 19:55

Стали известны условия продления контракта между «Динамо» и тренером Йокановичем

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» 17 июня объявили о подписании контракта с тренером Славишей Йоканочивем. При этом контракт составлен по схеме «1+1+1», то есть контракт будет автоматически пролонгироваться при обстоятельствах достижения тренером определенных результатов.

Как данным «РБ Спорт», чтобы соглашение оба раза пролонгировалось сроком на год, бело-голубые должны будут по итогам сезона финишировать в тройке.

В качестве главного тренера специалист работал в «Партизане», с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны. При нем «Муангтонг Юнайтед» выиграл чемпионат Таиланда, а «Уотфорд» и «Фулхэм» под его руководством поднимались из английского Чемпионшипа в АПЛ.

Также в списке клубов, где работал Йоканович, есть болгарский «Левски», испанский «Эркулес», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, катарский «Аль-Гарафа» и английский «Шеффилд Юнайтед».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/jokanovich-v-dinamo-nyuans-prodleniya-kontrakta/
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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