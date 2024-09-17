В ЦСКА заявили, что клуб не сможет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев заявил, что армейцы не смогут бороться за золото РПЛ в сезоне-2024/25.

«На данный момент наши возможности позволяют бороться за места со второго по шестое. В моем понимании ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» между собой ничем не отличаются», — сказал Шевелев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

ЦСКА после восьми туров РПЛ набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В 8-м туре армейцы дома уступили «Зениту» со счетом 0:1.

21 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Рубином» в 9-м туре чемпионата России.