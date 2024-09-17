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Сегодня, 09:25

В ЦСКА заявили, что клуб не сможет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Руслан Минаев
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Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев заявил, что армейцы не смогут бороться за золото РПЛ в сезоне-2024/25.

«На данный момент наши возможности позволяют бороться за места со второго по шестое. В моем понимании ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» между собой ничем не отличаются», — сказал Шевелев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

ЦСКА после восьми туров РПЛ набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В 8-м туре армейцы дома уступили «Зениту» со счетом 0:1.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

21 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Рубином» в 9-м туре чемпионата России.

Источник: Youtube-канал "Это футбол, брат!"
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ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
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Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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