В чешской полиции рассказали, как свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Представитель райотдела полиции в городе Трутнове Лукаш Винценц подчеркнул: никаких следов насильственных действий в отношении упавшей с балкона на курорте в Чехии гражданки РФ Екатерины Бобковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, не было обнаружено.

- Представители полиции были вызваны в ночь на субботу в один из отелей курортного города Шпиндлерув-Млин, - цитирует "РИА Новости" Винценца. - Выяснилось, что одна из проживающих в номере на четвертом этаже около 23 часов в пятницу вышла на балкон покурить. Позднее она была обнаружена на земле с многочисленными травмами, после чего отправлена в больницу города Градец-Кралове. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила.

- Судя по всему, произошел несчастный случай. Возможно, женщина села с сигаретой на перила балкона и не удержалась на них, - добавил представитель районного отделения полиции города на северо-востоке Чехии, в сферу деятельности которого входит и курортный городок Шпиндлерув-Млин.