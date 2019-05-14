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В чешской полиции рассказали, как свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

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Представитель райотдела полиции в городе Трутнове Лукаш Винценц подчеркнул: никаких следов насильственных действий в отношении упавшей с балкона на курорте в Чехии гражданки РФ Екатерины Бобковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, не было обнаружено.

 
Екатерина Бобкова.Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна. Подробности

- Представители полиции были вызваны в ночь на субботу в один из отелей курортного города Шпиндлерув-Млин, - цитирует "РИА Новости" Винценца. - Выяснилось, что одна из проживающих в номере на четвертом этаже около 23 часов в пятницу вышла на балкон покурить. Позднее она была обнаружена на земле с многочисленными травмами, после чего отправлена в больницу города Градец-Кралове. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила.

- Судя по всему, произошел несчастный случай. Возможно, женщина села с сигаретой на перила балкона и не удержалась на них, - добавил представитель районного отделения полиции города на северо-востоке Чехии, в сферу деятельности которого входит и курортный городок Шпиндлерув-Млин.

 

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https://rsport.ria.ru/20190514/1553469457.html

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