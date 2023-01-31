В «Алании» опровергли интерес к полузащитнику «Урала» Гаджимурадову

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на информацию о том, что владикавказский клуб хочет подписать полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова.

«Гаджимурадов в «Алании»? Нет, это не правда», — приводит слова Сиукаева Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал одну голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро.