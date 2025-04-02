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2 апреля, 20:05

В «Акроне» отреагировали на появление мурала с Дзюбой в Тольятти: «Жители отнеслись благоприятно»

Александр Абустин
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» отреагировал на появление мурала с изображением нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы в городе.

«Сложно сказать, можно ли считать символом города, надо понимать что для этого должно произойти. По крайней мере, его можно назвать символом этого сезона в городе. Дальше надо смотреть, насколько будущее Артема будет связывать его и город. То, что он этому городу добавил известности — абсолютно точно. Восприятие символа — это больше к людям, живущим в здесь. Я не самый лучший источник информации, насколько они так воспринимают его», — сказал Власов «СЭ».

Также Власов объяснил, хватает ли текущих достижений Дзюбы, чтобы считать его символом города.

«С учетом того, что жители максимально благоприятно отнеслись к появлению этого граффити, думаю, что большинство хорошего мнения об этом. Сложно сказать, на уровне громкого слова символ, но они точно рады, что Артем представляет клуб на данном этапе своей карьеры. В «Акроне» происходят такие важные свершения в истории российского футбола, думаю, что все рады этому», — добавил Власов.

Дзюба перешел в «Акрон» в осенью 2024 года. В составе клуба из Тольятти форвард провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Артем Дзюба
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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