Уткин назвал самого сильного соперника, против которого играл в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин назвал хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса самым сильным соперником, против которого играл в чемпионате России.

«Барриос, — сказал Уткин в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». — Он в отборе цепкий был, мне было тяжело против него. Вроде, только принимаю, один, потом раз — он уже под ногой».

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