Леонид Слуцкий: «Кашшаи не смог ответить, был пенальти или нет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, удаленный в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом», рассказал, что связывался с главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи.

— Отдельно скажу про руководителя судей, Виктора Кашшаи. Мы дозвонились ему через определенный людей. Спросили мнение по эпизоду. И услышали ответ: «Не могу сказать, это пенальти или нет». Что это за ответ?! Человек вообще знает правила футбола? Пенальти либо есть, либо нет. А мы слышим ответ: «Не знаю». Разве так может говорить руководитель судей?

Мы думали, приехал европейский специалист, а по сути он ничем не отличается и не готов брать ответственность. Либо просто не знает правил футбола. Еще раз повторю: к нам относятся как к идиотам. (Дмитрий Симонов)