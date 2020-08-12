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Леонид Слуцкий: «Кашшаи не смог ответить, был пенальти или нет»

00:25
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, удаленный в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом», рассказал, что связывался с главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи.

Леонид Слуцкий.Леонид Слуцкий: «Судья Иванов должен быть дисквалифицирован пожизненно. Либо он не разбирается в футболе, либо коррумпирован»

— Отдельно скажу про руководителя судей, Виктора Кашшаи. Мы дозвонились ему через определенный людей. Спросили мнение по эпизоду. И услышали ответ: «Не могу сказать, это пенальти или нет». Что это за ответ?! Человек вообще знает правила футбола? Пенальти либо есть, либо нет. А мы слышим ответ: «Не знаю». Разве так может говорить руководитель судей?

Мы думали, приехал европейский специалист, а по сути он ничем не отличается и не готов брать ответственность. Либо просто не знает правил футбола. Еще раз повторю: к нам относятся как к идиотам. (Дмитрий Симонов)

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