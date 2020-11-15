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«Урал» проведет контрольный матч с победителем третьего дивизиона

10:19
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В воскресенье, 15 ноября, «Урал» проведет контрольный матч против команды «СтавропольАгроСоюз», сообщает официальный сайт клуба РПЛ.

Соперник — чемпион Ставропольского края прошлого года и победитель третьего дивизиона чемпионата России нынешнего розыгрыша. Матч начнется в 13.00 (мск).

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ уральцы занимают 11-е место с 15 очками.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/segodnya-ural-provedyot-kontrolnyj-match-na-sbore-v-zheleznovodske

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