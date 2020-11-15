«Урал» проведет контрольный матч с победителем третьего дивизиона
В воскресенье, 15 ноября, «Урал» проведет контрольный матч против команды «СтавропольАгроСоюз», сообщает официальный сайт клуба РПЛ.
Соперник — чемпион Ставропольского края прошлого года и победитель третьего дивизиона чемпионата России нынешнего розыгрыша. Матч начнется в 13.00 (мск).
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ уральцы занимают 11-е место с 15 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/segodnya-ural-provedyot-kontrolnyj-match-na-sbore-v-zheleznovodske