"Урал" пополнился 18-летним игроком юношеской сборной России

Защитник Никита Чистяков перешел из "Анжи" в "Урал", информирует официальный Твиттер "шмелей". 18-летний футболист присоединился к команде на сборах для подготовки к сезону-2019/20.

– Очень рад присоединиться к "Уралу". У этого клуба есть история, достижения. Хочется стать частью этой истории. Для этого буду работать с полной самоотдачей, – приводит слова Чистякова пресс-служба "Урала".

В прошедшем сезоне Чистяков провел три матча за "Анжи" в РПЛ и не отметился результативными действиями. Защитник является игроком юношеской сборной России.

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