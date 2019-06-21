"Урал" пополнился 18-летним игроком юношеской сборной России

Защитник Никита Чистяков перешел из "Анжи" в "Урал", информирует официальный Твиттер "шмелей". 18-летний футболист присоединился к команде на сборах для подготовки к сезону-2019/20.
– Очень рад присоединиться к "Уралу". У этого клуба есть история, достижения. Хочется стать частью этой истории. Для этого буду работать с полной самоотдачей, – приводит слова Чистякова пресс-служба "Урала".
В прошедшем сезоне Чистяков провел три матча за "Анжи" в РПЛ и не отметился результативными действиями. Защитник является игроком юношеской сборной России.
🔥ОФИЦИАЛЬНО!— ФК Урал (@FCURAL) 21 июня 2019 г.
☝️Еще один новичок #ФКУрал - молодой российский защитник Никита Чистяков! 18-летний игрок юношеской сборной России переходит к нам из @fc_anji
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ПОДРОБНОСТИ: https://t.co/LOn1pSmvUh pic.twitter.com/DmvpQAJ4Md
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Дополнительная информация
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-zaklyuchil-kontrakt-s-nikitoj-chistyakovym