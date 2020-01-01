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«Урал» — о попадании Фидлера в список отзаявленных: «Артем остается игроком и капитаном нашей команды»

13:55
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Пресс-служба «Урала» объяснила попадание капитана Артема Фидлера в список отзаявленных на сайте РПЛ.

— Это, скорее всего, просто технический момент, — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости. — Артем остается игроком и капитаном нашей команды.

В текущем сезоне 36-летний полузащитник провел девять матчей во всех турнирах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200101/1563061693.html

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