«Урал» — о попадании Фидлера в список отзаявленных: «Артем остается игроком и капитаном нашей команды»
13:55
Пресс-служба «Урала» объяснила попадание капитана Артема Фидлера в список отзаявленных на сайте РПЛ.
— Это, скорее всего, просто технический момент, — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости. — Артем остается игроком и капитаном нашей команды.
В текущем сезоне 36-летний полузащитник провел девять матчей во всех турнирах.
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