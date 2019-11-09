Угадай, как сыграет «Спартак» в 16-м туре РПЛ

В субботу, 9 ноября, московский «Спартак» в рамках 16-го тура РПЛ примет «Крылья Советов». Матч на «Открытие Арене» начнется в 19.00 по московскому времени.

Красно-белым, их новому тренеру Доменико Тедеско и даже запасному вратарю Артему Реброву досталось от болельщиков за поражение от тульского «Арсенала» (0:1). Возможность реабилитироваться будет уже в ближайшем туре. На своем поле «Спартак» «Крыльям» не проигрывает восемь встреч подряд и в этот раз тоже будет фаворитом. Подтверждение тому — коэффициент БК «Лига Ставок» 1,70 на победу хозяев. От красно-белых по традиции ждут фирменного атакующего футбола, а это означает необходимость раскрыться и, вполне возможно, пропустить. Вариант, что обе команды в этом матче забьют, можно взять за 1,95. А как считаете вы?

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