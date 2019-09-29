«Уфа» в своем официальном Twitter опубликовала запись по поводу отставки главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Уфимцы предложили красно-белым взять на пост тренера Сергея Томарова. Он работал с башкирской командой год назад, а после Дмитрия Кириченко ее принял Вадим Евсеев.

— Почти год назад делали неплохое предложение для «Спартака», тогда они остановились на Рауле Рианчо, — говорится в сообщении «Уфы». — Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете?

На прикрепленном фото изображен схематично переход Виктора Гончаренко из «Уфы» в ЦСКА и Сергея Семака — в «Зенит».