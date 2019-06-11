16:34 | Футбол — РПЛ

"Уфа" поблагодарила Живоглядова за совместную работу

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"Уфа" в своем официальном Твиттере поблагодарила защитника Дмитрия Живоглядова. Сегодня, 11 июня, 25-летний россиянин стал игроком "Локомотива".

Футбольный клуб "Уфа" благодарит Дмитрия за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Живоглядов провел 29 матчей за "Уфу" и отметился 5 голевыми передачами.

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