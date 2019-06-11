"Уфа" поблагодарила Живоглядова за совместную работу

Дмитрий Живоглядов перешел в «Локомотив»



Всего за карьеру в «Уфе» Живоглядов сыграл 81 официальный матч и забил два гола.



Футбольный клуб «Уфа» благодарит Дмитрия за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/IOqWnWYVch