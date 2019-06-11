"Уфа" поблагодарила Живоглядова за совместную работу

"Уфа" в своем официальном Твиттере поблагодарила защитника Дмитрия Живоглядова. Сегодня, 11 июня, 25-летний россиянин стал игроком "Локомотива".
- Футбольный клуб "Уфа" благодарит Дмитрия за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! - говорится в сообщении.
Дмитрий Живоглядов перешел в «Локомотив»— ФК УФА (@UfaFc) 11 июня 2019 г.
Всего за карьеру в «Уфе» Живоглядов сыграл 81 официальный матч и забил два гола.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Дмитрия за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/IOqWnWYVch
В минувшем сезоне Живоглядов провел 29 матчей за "Уфу" и отметился 5 голевыми передачами.
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