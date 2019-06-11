Живоглядов вернулся в "Локомотив"

Защитник Дмитрий Живоглядов перешел из "Уфы" в "Локомотив", сообщает официальный сайт железнодорожников. Воспитанник школы "Локо" будет выступать в родной команде под номером 2. Соглашение рассчитано на 4 года.

Живоглядов выступал в "Локомотиве" на юношеском и молодежном уровне, а профессиональную карьеру начал в московском "Динамо". Цвета "Уфы" он защищал с 2016 года.

– Очень рад присоединиться к "Локомотиву". Помню, как в детстве ходил на матчи железнодорожников в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в Академии клуба, подавал мячи, – сказал Живоглядов. Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!

В минувшем сезоне Живоглядов провел 29 матчей за "Уфу" и отметился 5 голевыми передачами.

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