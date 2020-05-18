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«Уфа» начала замену газона на домашнем стадионе

13:24
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«Уфа» начала замену газона на домашнем стадионе «Нефтяник», сообщил пресс-атташе клуба Сергей Тыртышный в своем Instagram.

Стадион в столице Башкирии вмещает более 15 тысяч человек. Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил о том, что укладка искусственного газона завершится к лету.

Возобновление чемпионата России намечено на 21 июня. «Уфа» после 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

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