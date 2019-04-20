"Уфа" - "Арсенал": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Арсенала" на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры - 11:30 (мск).
Состав "Уфы": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Неделчару, Йокич, Безденежных, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Бизяк, Вомбергар.
Состав "Арсенала": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Шамов, Комбаров К., Денисов, Мохаммед, Володько, Ткачев, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
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