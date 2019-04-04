УЕФА поздравил Рахимича с 43-летием

Официальный Твиттер УЕФА на русском языке поздравил с днем рождения бывшего футболиста ЦСКА Элвера Рахимича с днем рождения. Боснийцу исполнилось 43 года.
Рахимич защищал цвета ЦСКА с 2001 по 2014 год, выиграл пять чемпионатов, семь Кубков, пять Суперкубков России и Кубок УЕФА. После завершения карьеры Рахимич вошел в тренерский штаб клуба, в настоящий момент тренирует команду ДЮСШ ЦСКА для игроков 2002 года рождения.
🎁 Поздравляем легенду @pfc_cska Элвира Рахимича с 43-м днем рождения! 🎈🎉 pic.twitter.com/SOpE9w6TfD– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 апреля 2019 г.
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