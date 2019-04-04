11:23 | Футбол — РПЛ

УЕФА поздравил Рахимича с 43-летием

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Официальный Твиттер УЕФА на русском языке поздравил с днем рождения бывшего футболиста ЦСКА Элвера Рахимича с днем рождения. Боснийцу исполнилось 43 года.

Рахимич защищал цвета ЦСКА с 2001 по 2014 год, выиграл пять чемпионатов, семь Кубков, пять Суперкубков России и Кубок УЕФА. После завершения карьеры Рахимич вошел в тренерский штаб клуба, в настоящий момент тренирует команду ДЮСШ ЦСКА для игроков 2002 года рождения.

 

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