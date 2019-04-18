У "Спартака" - день рождения

18 апреля исполняется 97 лет со дня основания футбольного клуба "Спартак".
"С днем рождения, "Спартак"! С праздником, 22-х кратные чемпионы страны! Поздравляем всех преданных болельщиков нашего любимого красно-белого клуба! - говорится в поздравлении Твиттера "Открытие Арены".
🎉 С днём рождения, "Спартак"! 🔴⚪ 🎉– Открытие Арена (@otkritiearena) 17 апреля 2019 г.
С праздником, 22-х кратные чемпионы страны! 💪🏻👏
Поздравляем всех преданных болельщиков нашего любимого красно-белого клуба! 🙌🤝 #Спартак #СпартакНавсегда #Spartak pic.twitter.com/pqAyQrxXh5
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