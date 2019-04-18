У "Спартака" - день рождения

18 апреля исполняется 97 лет со дня основания футбольного клуба "Спартак".

"С днем рождения, "Спартак"! С праздником, 22-х кратные чемпионы страны! Поздравляем всех преданных болельщиков нашего любимого красно-белого клуба! - говорится в поздравлении Твиттера "Открытие Арены".