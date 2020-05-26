У Комличенко нет обиды на «Краснодар»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко уверен, что правильно поступил, уехав из «Краснодара» в Чехию. Форвард не смог закрепиться в первой команде кубанцев, уехал сперва в аренду в «Слован», а затем в «Младу Болеслав». В составе последней он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, установив рекорд турнира (29 голов), попал в сборную России. В начале 2020 года форвард перешел из «Млады» в «Динамо».

— Когда ехал в Чехию, ничего о ней не знал особо, — сказал Комличенко в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Но меня заинтересовала Европа, хоть Чехия не входит даже в десятку лучших чемпионатов. Но «Слован» играл в Лиге Европы, меня это сильно заинтересовало. Плюс они мне сразу готовы были дать контракт после года аренды, значит, я знал, что они за мной следят.

— Правильным ли было решение перейти в чемпионат Чехии?

— Думаю, да. Абсолютно. Почему нет? Тогда мне предлагал «Амкар» на сборы поехать, но Чехия была намного интереснее. Думаю, сделал все правильно.

Обида на «Краснодар»? Нет-нет. Все, что ни делается, все к лучшему. Может, не получилось бы ничего, останься я в «Краснодаре», хорошо, что вовремя уехал в Чехию. Уехал из «Краснодара», поиграл в Европе, попал в сборную, забил за сборную. Жалеть точно не о чем.