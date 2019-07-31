У Дугласа Сантоса родилась дочь

В среду, 31 июля, новичок "Зенита", защитник Дуглас Сантос стал отцом, сообщает официальный сайт питерцев. Супруга 25-летнего бразильца родила девочку Лауру.

​"Зенит" поздравляет футболиста с пополнением, желает новорожденной и ее маме хорошего самочувствия и отличного настроения!" – написано в сообщении пресс-службы сине-бело голубых.

Дуглас перешел в "Зенит" летом 2019-го из "Гамбурга". Защитник провел три матча в составе клуба из Санкт-Петербурга в текущем сезоне.

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