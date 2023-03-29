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Тюкавин рассказал о своем отношении к статусу запасного

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как относится к тому, что чаще всего начинает матчи на скамейке запасных.

«Не кажется несправедливым, что я сейчас не основной? Если тренер меня видит в качестве игрока для усиления игры на последние 15-20 минут — значит, буду выходить на это время и выкладываться по полной. Ну а так, конечно, хочу постоянно играть в стартовом составе. Было бы, наверное, странно, если бы я к этому не стремился. Кажется, что я вообще ни разу не расстраивался из-за того, что перестал быть игроком старта? Расстраивался, конечно! На сборах всегда стараюсь забивать максимально много, чтобы перенести это потом в чемпионат. На летних сборах стал лучшим бомбардиром. Начинается сезон — практически не играю», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-tyukavin-khochu-postoyanno-igrat-v-startovom-sostave-dinamo
РПЛ
Константин Тюкавин
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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