Андрей Мурнин: «Мне кажется, что у Клотета ничего не получится в Москве»

Экс-полузащитник «Химок» и «Факела» Андрей Мурнин поделился мнением о новом главном тренере «Торпедо» Жозепе Клотете.

«Торпедо» сейчас на распутье, менять тренера за треть до конца сезона не самая очевидная идея. Плюс позиции клуба сейчас не самые радужные. Кажется, что зря они расстались с Талалаевым. Не уверен, что перемены помогут выкарабкаться. Не наводил особо справок о Клотете, но не уверен, что у него большой послужной список. Испанцу надо дать результат уже сейчас, а это выглядит сомнительно: он не знает нашу лигу, других игроков он пригласить сейчас не может, плюс языковые сложности. Мне кажется, что у него ничего не получится в Москве. Можно совершенно спокойно дать возможность проявить себя нашему специалисту, который сидит без работы. Тот же Шалимов, например", — цитирует Мурнина Betonmobile.ru.