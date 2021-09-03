Парфенов покинул тульский «Арсенал»
13:35
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Парфеновым клуб покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.
Парфенов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года. В минувшем сезоне туляки заняли 14-е место в РПЛ и избежали вылета с учетом отмены стыковых матчей с ФНЛ. На данный момент команда с 4 очками после 6 матчей занимает предпоследнее место в таблице.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/dmitriy-parfenov-pokinul-arsenal2021/
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