Парфенов покинул тульский «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Парфеновым клуб покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.

Парфенов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года. В минувшем сезоне туляки заняли 14-е место в РПЛ и избежали вылета с учетом отмены стыковых матчей с ФНЛ. На данный момент команда с 4 очками после 6 матчей занимает предпоследнее место в таблице.