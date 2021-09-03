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Парфенов покинул тульский «Арсенал»

13:35
Дмитрий Парфенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Парфенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Парфеновым клуб покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.

Парфенов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года. В минувшем сезоне туляки заняли 14-е место в РПЛ и избежали вылета с учетом отмены стыковых матчей с ФНЛ. На данный момент команда с 4 очками после 6 матчей занимает предпоследнее место в таблице.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/dmitriy-parfenov-pokinul-arsenal2021/

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Сергей Разин все материалы автора

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