"Три дня вышли экстремальными". Беляев рассказал о шторме в Анталье

Защитник "Арсенала" Максим Беляев​ провел паузу между двумя сборами тульского клуба в Белеке. И стал очевидцем вчерашнего шторма – турецкий курорт накрыло торнадо.

– После первого сбора я остался в Турции, ко мне прилетала жена. Здесь отдохнул, немного перевел дух, – заметил Беляев

– Вы остались в Анталье в разгар шторма. В новостях и в интернете все выглядело достаточно тревожно…

– Погода на самом деле сильно испортилась. Наверное, нам повезло, что в сборах была пауза. Три дня получились экстремальными. Град, ураган, смерч. И в аэропорту случился неприятный инцидент (перевернулся шаттл, пострадали два человека. – Прим. "СЭ"). А сегодня, когда команда прилетал, тучи рассеялись. Каким шторм увидел я? С балкона это выглядело как град, сильный ветер. Но вроде бы не сдуло, – улыбнулся Беляев, который в зимнем отпуске с женой активно путешествовал по Африке. (Артем Агапов)

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