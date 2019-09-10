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Тренер-реабилитолог «Зенита» показала, как восстанавливается Малком

19:31
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Новичок «Зенита», нападающий Малком продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. Ролик с восстановительной тренировки спортсмена показала тренер-реабилитолог клуба Мария Бурова.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Контракт с нападающим рассчитан на пять лет. Каталонцы сообщили, что трансфер обошелся питерскому клубу в 40 миллионов евро, еще 5 могут составить бонусы.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/09/10/068/

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