Тренер "Оренбурга" - о матче с "Уфой": "У нас было три стопроцентных момента в первом тайме"

Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов после победы над "Уфой" в матче 29-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что его команда могла решить исход встречи еще в первом тайме.

- Забить гол было важно, - сказал Емельянов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы могли больше забить в первом тайме - у нас было три стопроцентных момента: два у Терехова и один у Сутормина. После 20-й минуты "Уфа" поактивнее заиграла - нас прижали к воротам, было тяжело. Хорошо, что выстояли. Во втором тайме у наших ворот не было опасных моментов. Игра не требовала замен.

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