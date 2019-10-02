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Тренер олимпийской сборной Бразилии: «Мне сказали, что Малком снова травмировался»

17:38
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Главный тренер сборной Бразилии U-23 Андре Жардин сообщил «СЭ», что, по его информации, нападающий «Зенита» Малком вновь получил травму.

— Мне сказали, что он снова травмировался, — сказал Жардин. — Но мы еще ждем результатов обследования, насколько серьезное у Малкома повреждение. Потом уже примем решение.

— Но Малком все же прилетит в Бразилию?

— Пока у меня нет информации.

— То есть, вы ждете, что скажут врачи «Зенита»?

— Да, все правильно.

10 августа 22-летний бразилец получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:0) и с тех пор на поле не выходил. Однако он был вызван в сборную Бразилии U-23. При этом во вторник на пресс-конференции в преддверии встречи Лиги чемпионов с «Бенфикой» главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что игрока не стоит ждать в матче с португальской командой.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. (Юлия Яковлева)

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