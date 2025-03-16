Николич — о победе над «Акроном»: «Могло быть и 7:1 в нашу пользу, и 3:2 в пользу соперника»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Акрона» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

Победу армейцам принесли голы Кирилла Глебова (36-я минута) и Сауля Гуарирапы (60-я). У тольяттинцев отличился Владимир Хубулов (64-я).

«Сегодняшний матч мне понравился. До счета 0:2 у нас был более-менее хороший контроль — на сложном поле против тяжелого соперника. После второго забитого мяча игра не понравилась. Пошел футбол в обе стороны: могло быть и 7:1 в нашу пользу, и 3:2 в пользу «Акрона», — цитирует Николича пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА после 21 матча занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Акрон» с 25 очками — на девятом месте.