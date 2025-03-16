Николич — о победе над «Акроном»: «Могло быть и 7:1 в нашу пользу, и 3:2 в пользу соперника»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Акрона» (2:1) в 21-м туре РПЛ.
Победу армейцам принесли голы Кирилла Глебова (36-я минута) и Сауля Гуарирапы (60-я). У тольяттинцев отличился Владимир Хубулов (64-я).
«Сегодняшний матч мне понравился. До счета 0:2 у нас был более-менее хороший контроль — на сложном поле против тяжелого соперника. После второго забитого мяча игра не понравилась. Пошел футбол в обе стороны: могло быть и 7:1 в нашу пользу, и 3:2 в пользу «Акрона», — цитирует Николича пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА после 21 матча занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Акрон» с 25 очками — на девятом месте.
Источник: ФК ЦСКА
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|24
|
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|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
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|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
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|13
|
7
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|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
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|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
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|Крылья Советов
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|2
|6
|3
|15-17
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|
11
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|11
|2
|6
|3
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|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
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|5
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
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|10
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
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