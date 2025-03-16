«Ростов» — «Краснодар»: команды не открыли счет в первом тайме

«Ростов» и «Краснодар» не забили голов в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России — 0:0.

Команды нанесли по одному удару в створ ворот друг друга.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».

«Быки» с 43 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 30 баллами располагается на восьмой позиции.