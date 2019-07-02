Transfermarkt: "Рубин" подписал Кварацхелию и Микелтадзе

По данным Transfermarkt, "Рубин" подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией. Экс-хавбек "Рустави" во второй половине прошлого сезона играл на правах аренды за "Локомотив". На его счету 7 матчей в чемпионате России и 1 гол.

Также игроком "Рубина" стал 21-летний форвард кипрского "Анартосиса" Бека Микелтадзе. В 20 матчах в прошлом сезоне он забил два гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, ранее казанцы заключили трехлетнее соглашение с 18-летним грузинским хавбеком Зурико Давиташвили.