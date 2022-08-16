«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником Абдрашитовым
«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Тимура Абдрашитова из команды.
Московский клуб и 20-летний россиянин договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Абдрашитов выступал за «Торпедо» с сентября 2021 года. На его счету 1 гол в 6 матчах за автозаводцев.
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/1145
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