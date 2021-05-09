«Торпедо» подало апелляцию на решение не давать клубу лицензию РФС
13:16
Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что клуб подал апелляцию на решение Российского футбольного союза (РФС) не давать клубу лицензию, дающую право выступления в Тинькофф РПЛ.
«Да, мы подали апелляцию на решение не давать «Торпедо» лицензию для участия в РПЛ», - приводит слова Маслова ТАСС.
5 мая состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I. Также лицензию не получили «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ) и «Балтика» (Калининград).
Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.
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