«Торпедо» подало апелляцию на решение не давать клубу лицензию РФС

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что клуб подал апелляцию на решение Российского футбольного союза (РФС) не давать клубу лицензию, дающую право выступления в Тинькофф РПЛ.

«Да, мы подали апелляцию на решение не давать «Торпедо» лицензию для участия в РПЛ», - приводит слова Маслова ТАСС.

5 мая состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I. Также лицензию не получили «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ) и «Балтика» (Калининград).

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.