Агент Игбуна прокомментировал будущее футболиста в «Динамо»

Футбольный агент Аллан Бэк, представляющий интересы нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, высказался о будущем игрока в московском клубе.

«Мы в хорошем контакте с «Динамо», но пока не могу подробнее сказать. Мы оцениваем ситуацию», — сказал Бэк «СЭ».

30-летний нападающий перешел в «Динамо» из «Уфы» в сезоне-2019/20. За московский клуб в чемпионате России он провел 37 матчей, в которых забил три мяча.

(Данил Алешин)