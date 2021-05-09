Агент Игбуна прокомментировал будущее футболиста в «Динамо»
13:15
Футбольный агент Аллан Бэк, представляющий интересы нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, высказался о будущем игрока в московском клубе.
«Мы в хорошем контакте с «Динамо», но пока не могу подробнее сказать. Мы оцениваем ситуацию», — сказал Бэк «СЭ».
30-летний нападающий перешел в «Динамо» из «Уфы» в сезоне-2019/20. За московский клуб в чемпионате России он провел 37 матчей, в которых забил три мяча.
(Данил Алешин)
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