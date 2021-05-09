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Агент Игбуна прокомментировал будущее футболиста в «Динамо»

13:15
Сильвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сильвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футбольный агент Аллан Бэк, представляющий интересы нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, высказался о будущем игрока в московском клубе.

«Мы в хорошем контакте с «Динамо», но пока не могу подробнее сказать. Мы оцениваем ситуацию», — сказал Бэк «СЭ».

30-летний нападающий перешел в «Динамо» из «Уфы» в сезоне-2019/20. За московский клуб в чемпионате России он провел 37 матчей, в которых забил три мяча.

(Данил Алешин)

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