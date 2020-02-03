Томас Цорн: «Хотели либо продать Ананидзе, либо удачно пристроить в аренду»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал о разрыве контракта с Джано Ананидзе. Полузащитник выступал за команду с 2009 года.

— Разрыв — крайняя мера. Всегда хочется либо успешно продать игрока, либо удачно пристроить в аренду. К сожалению, из-за небольшого интереса со стороны потенциальных покупателей, ни один из этих сценариев реализовали не получилось.

— Не все потянули его зарплату?

— Да дело не только в этом, хотя это важный фактор. Но еще Джано хотел выступать в клубе, который решает какие-то задачи. В итоге просчитали разные варианты, и поняли, что расторжение выгоднее аренды.

— Насколько тяжелым получился разговор с Ананидзе?

— Джано сам стал его инициатором. Подошел после последнего декабрьского тура и все сказал. Ему важно играть, чтобы быть в сборной и побороться за выход на Евро. Переговоры прошли мирно.

Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»