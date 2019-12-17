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Толстых стал зампредседателя общества «Динамо»

20:24
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Бывший президент РФС Николай Толстых был избран на должность заместителя председателя общества «Динамо», сообщает официальный сайт организации.

63-летний Николай Толстых выступал за футбольный клуб «Динамо» (Москва) в качестве игрока. После завершения карьеры был начальником отдела футбола и хоккея Московского городского совета (МГС) «Динамо», позднее — начальником команды. Также был генеральным директором «Динамо», президентом и первым вице-президентом. Возглавлял ПФЛ и РФС.

3 сентября 2012 года на внеочередной конференции Толстых РФС был избран президентом федерации. 31 мая 2015 года на внеочередной конференции РФС он был отстранен от занимаемой должности.

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Дополнительная информация

http://www.dynamo.su/news/30413/?sphrase_id=341254

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