Толстых стал зампредседателя общества «Динамо»

Бывший президент РФС Николай Толстых был избран на должность заместителя председателя общества «Динамо», сообщает официальный сайт организации.

63-летний Николай Толстых выступал за футбольный клуб «Динамо» (Москва) в качестве игрока. После завершения карьеры был начальником отдела футбола и хоккея Московского городского совета (МГС) «Динамо», позднее — начальником команды. Также был генеральным директором «Динамо», президентом и первым вице-президентом. Возглавлял ПФЛ и РФС.

3 сентября 2012 года на внеочередной конференции Толстых РФС был избран президентом федерации. 31 мая 2015 года на внеочередной конференции РФС он был отстранен от занимаемой должности.

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