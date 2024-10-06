Тикнизян о возможном переходе в «Зенит»: «На мой взгляд, там играет лучший защитник РПЛ — Дуглас Сантос»
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал интерес со стороны «Зенита» и других клубов.
— Смотрите, у нас был разговор по контракту, было понимание по зарплате — она была большая. Но я, как футболист, который любит играть в футбол, понимал, что я иду туда футболистом номером два. И чтобы понять, что я действительно нужен, я начал торговаться, а когда диалог со мной вести не стали — мне стало понятно, что я не буду там играть. На мой взгляд, там играет лучший защитник РПЛ — Дуглас Сантос.
— Ты мог летом уйти в «Севилью»?
— Клубу пришла бумага, клуб это не устроило, и я не стал препятствовать, потому что я уважаю «Локомотив» и очень благодарен команде. Когда придет предложение, которое устроит клуб, тогда я буду обговаривать условия личного контракта, как это и было с «Зенитом».
— Нет ощущения, что если перейдешь из московского клуб в «Зенит», то тебя там не примут? Если посмотрим на Соболева, например, когда его освистали после забитого мяча?
— Почему я должен об этом думать? У меня есть семья, мама, папа, жена, сын — и для меня это самое главное. Пусть будут свистеть, но я буду делать свою работу. Надо быть сильнее и выше этого, если ты будешь давать результат, то сможешь заработать уважение болельщиков. Дзюбе удалось это сделать, несмотря на то, что он был игроком «Спартака».
В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
2
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
3
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2