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Тикнизян о возможном переходе в «Зенит»: «На мой взгляд, там играет лучший защитник РПЛ — Дуглас Сантос»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал интерес со стороны «Зенита» и других клубов.

— Смотрите, у нас был разговор по контракту, было понимание по зарплате — она была большая. Но я, как футболист, который любит играть в футбол, понимал, что я иду туда футболистом номером два. И чтобы понять, что я действительно нужен, я начал торговаться, а когда диалог со мной вести не стали — мне стало понятно, что я не буду там играть. На мой взгляд, там играет лучший защитник РПЛ — Дуглас Сантос.

— Ты мог летом уйти в «Севилью»?

— Клубу пришла бумага, клуб это не устроило, и я не стал препятствовать, потому что я уважаю «Локомотив» и очень благодарен команде. Когда придет предложение, которое устроит клуб, тогда я буду обговаривать условия личного контракта, как это и было с «Зенитом».

— Нет ощущения, что если перейдешь из московского клуб в «Зенит», то тебя там не примут? Если посмотрим на Соболева, например, когда его освистали после забитого мяча?

— Почему я должен об этом думать? У меня есть семья, мама, папа, жена, сын — и для меня это самое главное. Пусть будут свистеть, но я буду делать свою работу. Надо быть сильнее и выше этого, если ты будешь давать результат, то сможешь заработать уважение болельщиков. Дзюбе удалось это сделать, несмотря на то, что он был игроком «Спартака».

В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Наир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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