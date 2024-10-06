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Тикнизян — о победе над «Крыльями»: «Мы не очень довольны качеством нашей игры»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

«Тяжелая игра, что-то у нас не получалось. Были моменты у двух команд. По качеству мы не очень довольны. Первое место? Не смотрим в таблицу, хотя это приятно. Но еще рано, нет смысла туда смотреть. Не хватит запаса прочности? Покажет время. Кто это говорить? Мы на это не обращаем внимания, у нас есть тренерский штаб, мы одно целое», — сказал Тикнизян после матча.

Железнодорожники одержали шестую победу подряд в официальных матчах. Команда Михаила Галактионова возглавила таблицу чемпионата России с 27 очками.

В следующем матче красно-зеленые сыграют в гостях с «Химками» 19 октября.

Наир Тикнизян
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
3
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
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12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
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15
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