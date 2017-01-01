"Терек" отзаявил Уциева и Садаева

Ризван Уциев и Заур Садаев были внесены "Тереком" в список отзаявленных игроков. 28-летний защитник является воспитанником клуба. Уциев выступает за первую команду "Терека" с 2005 года. В последних сезонах он выходил на поле с капитанской повязкой. Всего на его счету 5 голов в 115 матчах за грозненцев во всех турнирах.

Садаев – также воспитанник "Терека". За первую команду играет с 2006 года. Отдавался в аренды иерусалимскому "Бейтару", польским "Лехии" и "Леху". На его счету два матча и один гол за вторую сборную России. За "Терек" 27-летний форвард сыграл в 82 встречах во всех турнирах, забив девять мячей.