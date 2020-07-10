«Тедеско симпатичен, но выглядит инородным телом в нашем футболе. Тренер-компьютер в России еще долго успешным не будет». Илья Казаков зажег в программе Рабинера

Ведущий телеканала «Россия-24», колумнист «СЭ», пресс-атташе бронзовой сборной России-2008 Илья Казаков стал гостем нашего обозревателя Игоря Рабинера в четвертом выпуске его авторской видеопрограммы «На троих с Рабинером», которую журналист с июля ведет в своих социальных сетях.

В течение одного футбольного тайма они с ведущим, администратором соцсетей Рабинера Станиславом Жатиковым обсудили отставку с поста гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, назначение на это место Шамиля Газизова, судьбу Доменико Тедеско, три ничьи подряд «Локомотива» Марко Николича, успешный дебют во главе «Крыльев Советов» Андрея Талалаева и ряд других актуальных тем российского футбола.

Казаков:

— Тедеско вызывает большую симпатию как человек, но он выглядит абсолютно инородным телом — не столько в «Спартаке», сколько вообще в российском футболе. В России тренер-математик, тренер-компьютер еще долгое время успешным не будет. Тедеско выглядит человеком, у которого этот компьютер с багажом знаний потерялся где-то на таможне — то есть, безусловно, он профессиональный человек, но все его записи остались где-то далеко, поэтому у «Спартака» игра вот такая непонятная.

Рабинер:

— По этому совершенно нехарактерному сезону невозможно делать выводы о тренере Тедеско. Команды играют в диком режиме после трехмесячной паузы, два из которых они даже не могли тренироваться. Ни один тренер в такой ситуации никогда еще не оказывался, они действуют вслепую, по наитию. Хотя бы по этой причине Тедеско заслуживает полноценного следующего сезона. Но слова Федуна о поддержке Доменико вызывают у меня очень большое подозрение. О доверии тренеру Леонид Арнольдович почти всегда говорит накануне его отставки.

Казаков:

— Чем дальше — тем больше скепсиса вызывает игра железнодорожников при Николиче. Благодаря Алексею Миранчуку «Локомотив» набирает очки, которых, может быть, и не заслуживает.

Рабинер:

— Ничем другим, кроме как предполагаемыми тесными родственными связями с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным и вытекающими отсюда последствиями в виде лояльного судейства, объяснить назначение Цорна в «Спартак» категорически невозможно. Но — не сработало.

Выпуск программы «На троих с Рабинером» с участием Ильи Казакова можно посмотреть по следующим ссылкам:

https://www.instagram.com/tv/CCb7cQPDABZ/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.facebook.com/watch/?v=585079132425254