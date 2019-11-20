Тедеско рассказал, сколько часов в день работает в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, достаточно ли он спит.

— Я всегда так делал, даже если не похоже по моему виду, — цитирует немецкого специалиста Transfermarkt. — Всегда достаточно сплю. Обычно с 8 часов мы находимся в офисе, а около 18:30 или 19:00 снова дома. В четверг и пятницу, конечно, проводятся тренировки, идет подготовка к играм, дома еще что-то делается. Но с понедельника по среду до 18 или 19 часов. Признаю, дома все равно что-то происходит. Видео смотрим, обсуждаем (смеется).

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