Тедеско прокомментировал возможный трансфер Кокорина в «Фиорентину»
11:05
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» прокомментировал возможный трансфер форварда команды Александра Кокорина в «Фиорентину».
— Меня это не беспокоит. На данный момент Кокорин — игрок «Спартака»,
— сказал Тедеско.
Ранее директор департамента по связям с общественностью клуба Антон
Фетисов подтвердил, что клубы ведут переговоры о переходе нападающего
в итальянский клуб.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.
(Артем Калинин)
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