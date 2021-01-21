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Тедеско прокомментировал возможный трансфер Кокорина в «Фиорентину»

11:05
Александр Кокорин и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» прокомментировал возможный трансфер форварда команды Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Меня это не беспокоит. На данный момент Кокорин — игрок «Спартака»,
— сказал Тедеско.

Ранее директор департамента по связям с общественностью клуба Антон
Фетисов подтвердил, что клубы ведут переговоры о переходе нападающего
в итальянский клуб.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»

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