Тедеско прокомментировал возможный трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» прокомментировал возможный трансфер форварда команды Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Меня это не беспокоит. На данный момент Кокорин — игрок «Спартака»,

— сказал Тедеско.

Ранее директор департамента по связям с общественностью клуба Антон

Фетисов подтвердил, что клубы ведут переговоры о переходе нападающего

в итальянский клуб.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»